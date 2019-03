Narva-Jõesuus vastu võetud detailplaneering lubab Auverre rajada veel neli õlitehast

Lõplikult kinnitatakse planeering pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikku väljapanekut, mis kestab 25. märtsist 25. aprillini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tööstust on vaja kõigil Eestis, me saame sellest aru. Samas keskkonda on vaja säästa, me saame ka sellest aru. Ja inimesed peavad siia elama jääma, me saame sellest ka aru. Lõpuks oleme selleni jõudnud, et see, mis on esitatud, võib olla n-ö see, mis meid rahuldab. 29. aprillil on avalikustamise koosolek, eks siis ole näha, eks vastuseisjaid kindlasti on," rääkis Narva-Jõesuu volikogu esimees Veikko Luhalaid.

Tegelikult algatas Vaivara vald detailplaneeringu 2010. aastal ja juba siis taotles Eesti Energia veel nelja õlitehase ja järeltöötluse rajamist. Haldusreformiga kadus Vaivara vald ja uus omavalitsusüksus, Narva-Jõesuu linn viib detailplaneeringu lõpuni.

Suure osa planeeringust võtaks enda alla järeltöötlemistehas, aga alale saab rajada kokku viis õlitehast.