Narva kaevanduses lükkub maa alla minek kolm aastat edasi

2017. aastal ütles toonane Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola energeetikakonverentsil, et ettevõte loodab 2020. aasta lõpus või 2021. aasta alguses esimest toodangut Narva allmaakaevandusest, kirjutab ERR.

Need plaanid pidasid nii kaua vett, kui Eesti Energia väljakuulutatud hange allmaakombaini ostmiseks nurjus.

"Eelmine hange ei õnnestunud meil seetõttu, et oli vähene konkurents ja me ei olnud rahul selle hinnaga," ütles ERR-ile Eesti Energia arendusteenistuse projektidirektor Veljo Aleksandrov.

Praegu on ettevalmistamisel uus hange ning selle õnnestumisel peaks allmaakaevandamine Narva kaevanduses algama 2023. aastal.

"Praegu valmistame ette järjekordset hanget, selle menetlus võtab oma aja ja otsustamine, siis veel seadmete komplekteerimine, töösse saamine, võimsuse testimine. Projektiplaan näeb ette seda, et valmisolek allmaakaevandusest toota on 2023. aastal," ütles Aleksandrov.

Allmaakaevanduse avamise põhjuseks on väiksemad kulud. Aleksandrovi sõnul näitavad tänased arvutused, et kuigi kombaini näol on tegemist suure investeeringuga, saavutatakse sellega kokkuvõttes konkurentsivõimeline põlevkivi hind.