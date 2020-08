Narvas asuva Rimi töötajate pöördumine: millal meie palk taastatakse? Kas meid koheldakse nii, sest asume Ida-Virumaal?

ärileht.ee RUS

Foto: Delfi

Vene Delfi poole pöördusid Narva Fama keskuse Rimi Hypermarketi töötajad, kes soovisid jääda anonüümseks. Nende nimed on toimetusele teada. Töötajad ütlevad, et koroonakriisi tõttu on neil vähendatud töötunde ja palka, aga tegelikult peavad nad tööd tegema varasemast rohkem. Nad küsivad meedia vahendusel, kui kaua olukord kestab ja kas see on vaid Ida-Virumaa „eripära"?