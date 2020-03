Närvide mäng. Ettevõtted ootavad pikisilmi valitsuse päästeplaani

Roose sõnul jäi kõlama, et kõik muretsevad, aga küsimus on, mida täpselt teha. On ju teada, et töötajaid juba koondatakse või saadetakse sundpuhkusele. „Mulle jäi mulje, et sel nädalal soovitakse välja käia paketid, mis puudutavad tööjõu- ja likviidsusküsimusi. Et ettevõtted saaksid maksta palka, et tuleksid laenupuhkused, et Kredex tuleks appi. Meil on väga tõsine probleem,” selgitas ta.

Ettevõtjate soovid

Turismisektoris on probleem kestnud kõige pikemalt. Seal oodatakse, et meetmed kehtestataks kiiresti ja pikaks ajaks, sest viirusnakkuse leviku taandumine ei tähenda veel, et turistid järgmisel päeval taas Eestisse tulevad. Heal juhul päästab ettevõtted siseturism, kuid suur valu võib kesta väga pikalt.

Peter Roose Foto: Jaanus Lensment

„Üks ettepanek on, et kui oleme sunnitud karantiini või sundpuhkusele, siis võiks tasu tulla töötukassast kuni 80% ulatuses. Peale selle võiks kaotada toitlustusasutuste käibe- ja erisoodustusmaksu. Samuti võiks Kredexist nii 2020. kui ka 2021. aastal saada arvelduskrediiti. Makse peaks saama ajatada, et ei tuleks suurt pankrotilainet, et kriis üle elada,” sõnas Roose.

Just maksude ja tasude ajatamist või nende kompenseerimist vajaksid ettevõtted enim. Rits toob esile ka haiguspäevade hüvitamise, sest praegu peab neljandast kaheksanda päevani selle hüvitama tööandja.

„Keegi ei hellita lootust, et meile kompenseeritakse saamata jäänud tulu. Mingis mahus peab aga kindlasti katma kulud,” ütles Rits.

Oma ettepanekud tegi ka kaubandus-tööstuskoda, kes tõstatas pankade küsimuse. Tuleks tagada, et pankadel ei kaoks soov ja võime ettevõtteid ning ka eraisikuid aidata. Eelkõige puudutaks see laenude ümberstruktureerimist ja ajatamist, aga endiselt ka laenu andmist.



Viljar Lubi Foto: Karin Kaljuläte



Väga oluline on piirangute kehtestamise kontekstis ka see, kas Eestil või meie naabritel on plaanis sulgeda rahvusvahelised kaubandusteed. Viljar Lubi ütles veebiseminaris, et seda ei soovi keegi ning see keeraks majanduse vereringe väga tõsiselt kinni. Sama kordas ettevõtjatele peaminister.

Ettevõtted soovivad, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsused näitaksid üles paindlikkust, kui on probleeme riigihangete ja Euroopa Liidu rahaga. Et hilinemise korral ei määrataks trahve ja et mõningaid hankeid ei tühistataks, vaid kasvõi lükataks need edasi.

„Kohtumisel tehti ettepanek, et riik võiks maksta arved ettevõtjatele ära kiiremini, kui ta seda tavaliselt teeb,” meenutas Roose.

Mida kaalub valitsus?