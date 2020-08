Närvide mäng ja sügav nördimus käsikäes. Ukrainlaste kibekiire lahkumise kolm lugu. Ettevõtja: meist on saanud rahva süljetops

Juulikuu viimasel päeval korraldas Politsei- ja piirivalveamet suure reidi, et kontrollida 21. juulil erilennuga Eestisse saabunud ukrainlasi. Tänaseks on jõutud selleni, et 12 ukrainlast peab täna keskööks olema Schengeni ruumist lahkunud. Kuidas saavad ukrainlaste üle piiri saatmisega hakkama kolm ettevõtet. Nende lood on väga eriilmelised.

Kes kasutas liinireisi, kes salapärast marsruutautot ning kellel on kõik siiani veel lahtine. Viimased päevad on vähemalt kolme ettevõtja jaoks olnud kui õudsas unenäos. Eriti piinlik on neil aga heade töötajate ees, kes nüüd tagasi "mädamülkasse" lähevad, nagu ütles üks ettevõtja.