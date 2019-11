Nasdaq peatas tehnilise probleemi tõttu börsidel aktsiatehingud

Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuhi Ott Raidla sõnul pole hetkel ka rohkemat teada kui see, et IT-süsteemides on probleemid, mille tõttu kauplemine on peatatud. Millal börs uuesti avatakse, pole samuti veel teada.

Nasdaq Balticsi veebilehel on samuti kirjas: "Kauplemine aktsiaturul on hetkel tehnilise probleemi tõttu peatatud. Töö probleemi lahendamiseks käib. Vabandame!"