Natsiloosungi parafraseering võib Volkswageni juhi tööta jätta

Vähem kui aasta tagasi Volkswageni tegevjuhi kohale asunud Diess ütles, et Volkswageni grupi Porsche brändi kõrged marginaalid annavad ettevõttele suurema vabaduse kui näiteks Audi marginaalid, kirjutab Financial Times.

Tema sõnadevalik - „Ebit macht frei" ehk „Kasum teeb vabaks" - tundus aga olevat sõnademäng lausega „Arbeit macht frei" ehk „Töö teeb vabaks", mis seisab Auschwitzi koonduslaagri värava kohal.

„Ma arvan, et ta lastakse lahti," ütles üks Volkswageni kauaaegne investor. „Ma olen kahevahel selle osas. Ühelt poolt on ta üks väheseid juhte, kes arvatavasti suudaks ettevõtet õiges suunas viia. Teiselt poolt on see aga nii solvav, et minu meelest pole seda võimalik välja vabandada."

Saksamaa väikeaktsionäre esindava organisatsiooni DSW direktor Ulrich Hocker nimetas Diessi lauset naeruväärseks ja lisas: „See pole lause, mida Saksamaal tohib öelda." Hocker ütles, et nõuab järgmisel aktsionäride kohtumisel Diessilt vabandust.

Diess on oma sõnakasutuse pärast avalikult vabandanud ja öelnud, et ta eesmärk polnud vihjata natsidele või Adolf Hitlerile, kes rajasid Volkswageni 1930ndatel. Diessi öeldud fraas oli kasutusel juba enne natse, kuid tänapäeval seostatakse seda tavaliselt Auschwitzi koonduslaagriga.