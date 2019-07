Need 11 linna ja riiki maksavad sinna kolimise eest peale

Raha saavad inimesed, kes elavad väljaspool Candelat, rendivad linnas elamise ning kes teenivad aastas vähemalt 7500 eurot. Üksikutele maksab linn 800 eurot, paaridele 1200 eurot. Kolmeliikmeline pere saab 1500-1800 eurot ning 4-5-liikmelised pered saavad 2000 eurot. Lisaks pakub linn tulevikus maksusoodustusi prügimajandusel, arvetel ning lasteaiakuludel.

Kiigata võib aga ka Euroopast kaugemale.

USA Vermonti osariigis makstakse osariiki kolivatele töötajatele kahe aasta jooksul kuni 10 000 dollarit. Programm on välja töötatud, et julgustada noori professionaale osariigis elama ja töötama. Vermonti elanike mediaanvanus on 42,7 aastat, millega ollakse USA kolme kõrgeima vanusega piirkonna seas.

Maine'i osariik suudab küll aastas 36 miljonit turisti meelitada, kuid kohalike noorte kdokandiga sidumise ning noorte professionaalide ligimeelitamine on keeruline. Ka Maine'i elanike mediaanvanus on kõrge- 44 aastat, mis on viis aastat kõrgem kui riigi keskmine.

Nii laiendati 2008. aastal vastu võetud Maine'i residentide õppelaenude tasumiseks mõeldud programmi laiendatud ka väljastpoolt pärit töötajatekle. Programmiga liitujad peavad olema bakalaureusekraadi saanud pärast 2015. aastat ehk meelitada püütakse alla 30-aastaseid.

New Haven, Connecticut

Uutele koduoamanikele pakutakse kuni 80 000 dolalri eest soodustusi, nende seas kuni 10 000 dollarit uue kodu sissemakseks. Samuti pakutakse kuni 30 000 dollarit maja remondiks ning energiatõhususe suurendamiseks ja 40 000 ülikooli õppemaksuks. Lisaks saavad linna töötajad, õpetajad, tuletõrjujad, politseinikud ja sõjaväelased lisaks 2500 dollarit. Ja kui te juba linna olete elama asunud, tagab linnavalitsus New Haveni riigikoolis õppinutele ülikooli õppemaksu. Teie sissetulek ei tohi olla suurem kui 120% linna mediaansissetulekust.

Baltimore, Maryland

Baltimore annab kaks korda aastas toimuval loteriil 30 potentsiaalsele residendile linnas uue kodu ostmiseks 5000 dollarit. Eluasemelaen ei tohi olla üle 517 000 dollari ning tehing tuleb sõlmida 60 päeva jooksul pärast loterii toimumist.

Alaska

USA kõige põhjapoolsem osariik on naftaraha jaganud juba alates 1976. aastast, mil asutati dividendifond, mille kaudu jagatakse püsielanikele igal aastal 25% nafta müügist saadud rahast. Raha saamiseks tuleb olla elanud Alaskal vähemalt aasta, viibida osariigis vähemalt 190 päeva aastas ning seadusega ei tohi samuti pahuksisse minna. Elanikule fondist makstav summa on aastas umbes 1200 dollarit, kuid 2008. aastal ulatus see 3269 dollarini.

Kansas ja Nebraska

Kansas ning Nebraska pakuvad majaehituseks tasuta maad.

Saskatchewan, Kanada

Lõpetanute kodukohas hoidmise programmi raames pakutakse Saskatchewanis elavatele koolilõpetajatele 20 000 Kanada dollarit õppemaksu tasumiseks. Tasu makstakse välja seitsme aasta jooksul maksusoodustusena maksudeklaratsioonide kaudu.

Tšiili

Startup-Tšiili tahab riigi muuta Lõuna-Ameerika ärikeskuseks. Nii makstakse oma äri alustajale koos aastase tööviisaga umbes 45 000 dollarit. Lisaks võimaldatakse toetuseks kohalik mentor ning ärikontakte. Lisaks võimaldatakse 100 000 dollari mahus hüvesid- näiteks 500 dollari eest Unitedi lende või 10 000 dollari eest Amazoni veebiteenuste krediiti.