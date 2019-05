Need eestlased said TransferWise’iga miljonäriks

Kõige rohkem on TransferWise’iga teeninud firma asutajad Kristo Käärmann, kelle aktsiapaki väärtuseks on umbes 715 miljonit dollarit ja Taavet Hinrikus, kes on omanik läbi OÜ Notorius, millele kuulub 568 miljoni dollari väärtuses TransferWise’i aktsiaid.

Nendest järgmise eestlasena leiab osanike tabelist Triin Hertmanni, kelle aktsiapaki väärtuseks on 17,4 miljonit dollarit.