Need on 20 kõige paremini tasustatud riigijuhti maailmas. Kui palju jäävad maha Eesti president ja peaminister?

Võrdluseks olgu ette öeldud, et Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi kuupalk tõusis aprillist 6168,31 euroni. Samale tasemele tõusis ka peaminister Jüri Ratase palk. Väga lihtsustatult teeb see nende aastaseks sissetulekuks 74 019,72 eurot.

Portaal Celebrity Net Worth reastas 20 praegu kõige paremini palka saavat riigijuhti, kelle aastane sissetulek ületab Eesti riigijuhtide töötasu kolme- kuni 20-kordselt. Sellest hoolimata on maailma kõige paremini tasustatud riigijuhtide hulgas terve rida Euroopa, sealhulgas ka mõne meie lähinaabri riigipäid.

Peamine küsimus, mis seda nimekirja vaadates tõenäoliselt tekib – miks Singapuri riigijuht nii kõrget palka saab? Ehk on asjaolul, miks Lee Hsien Loong on maailma kõige paremini tasustatud riigipea, midagi pistmist sellega, et Transparency Internationali korruptsiooniindeksi kohaselt on Singapur kõige väiksema korruptsiooni tasemega riik maailmas. Muidugi väärib seejuures märkimist, et samal ajal on Singapuri elukallidus kõige kõrgem maailmas.