Need on kaubavedajate enimlevinud seaduserikkumised, 12 korduvat rikkujat saavad karistada

Võrreldes 2018. aastaga kasvas eelmisel aastal nende juhtumite arv, kus vedude teostamisel kasutati tehnoülevaatuseta sõidukit - kui 2018. aastal tuvastati Eesti teedel 96 sellist rikkumist, siis 2019. aastal oli see arv 107. Samas on positiivne, et vähenenud on mootorsõiduki või autorongi lubatud täismassi rohkem kui 20 protsendilised ületamised - kui 2018. aastal oli selliseid rikkumisi 105, siis 2019. aastal oli see arv langenud 68-le rikkumisele.

Endiselt on kasvutrendis sõidumeeriku tööd häirida võimaldavate seadmete avastamine. Nende rikkumiste arv on kasvanud nii Eesti kui välisriikide autojuhtide kontrollimisel. 2018. aastal tuvastati Eesti teedel 117 sellist rikkumist, 2019. aastal oli see arv 134.

Eelnevate aastatega võrreldes tuvastati Eesti teedel rohkem ka autojuhi poolt teise isiku juhikaardi kasutamist sõidumeerikus, 2018. aastal avastati neid rikkumisi 47, 2019. aastal kasvas see arv 74-le.