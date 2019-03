Need on maailma kõige elamisväärsemad linnad. Kus asub edetabelis Tallinn?

Viin on edetabelit trooninud juba 10 aastat.

231 linna hõlmava edetabeli esikümnesse mahub kolm Šveitsi ning Saksamaa linna, lisaks Taani pealinn Kopenhaagen ning Vancouver Kanadast.

Põhjanaabrite pealinn Helsingi on edetabeli 31. kohal.

Ida-Euroopa riikidest on esimene Tšehhi pealinn Praha, mis on edetabelis 69.kohal. Sloveenia pealinn Ljubljana on 74. kohal ning Ungari pealinna Budapesti leiab 76.kohalt.