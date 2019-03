Need on maailma kõige kallimad ja odavamad linnad

Analüüsis võrreldi 133 maailma linna enam kui 150 toote ja teenuse hindasid.

Edetabeli esiosas võimutsevad Aasia ja Euroopa linnad. Karm on rahakoti avamine Šveitsi linnades Genfis ning Zürichis ning Taani pealinnas Kopenhaagenis.

EIU andmetel on Prantsusmaa pealinn Pariis olnud maailma kümne kallima linna seas juba alates 2003. aastast.

USA linnadest kuulub kõige kallimate linnade esikümnesse New York ning Los Angeles.

Kõige suurema tõusu on edetabelis teinud Uus-Kaledoonia pealinn Nouméa, mis on kerkinud eelmise aastaga võrreldes 33 koha võrra 20.kohale. Bulgaaria pealinn Sofia on kerkinud 29 koha võrra 90.-ndaks.

Kõige suurema kukkumise edetabelis on teinud Türgi pealinn Istanbul, mis on edetabeli 120 kohal ning eelmise aastaga võrreldes kukkunud 48 koha võrra. Samuti 48 koha võrra on kukkunud Argentina pealinna Buenos Aires, mis on tänavuses edetabelis 125. kohal.

Maailma kõige kallimad linnad

1.-3. Singapur

1.-3. Pariis

1.-3. Hongkong

4. Zürich

5.-6. Genf

5.-6. Osaka

7.- 9. Seoul

7.-9. Kopenhaagen

7.-9. News York

10.-11. Tel Aviv

10.-11. Los Angeles