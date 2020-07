Need on maailma kõige väärtuslikumad brändid

Amazoni väärtus on 415,855 miljardit dollarit. Ettevõte oli edetabeli juht ka aasta varem, kuid võrreldes eelmise aastaga on Amazoni kaubamärgi väärtus kasvanud 32%.

Edetabeli teisel kohal on tehnoloogiahiid Apple, mille kaubamärgi väärtus on 352,206 miljardit dollarit. Ka Apple koht edetabelis on sama, kuid aastaga on kaubamärgi väärtus kasvanud 14%.

Kolmandal kohal on Microsoft 326,544 miljardi dollariga. Microsofti kaubamärgi väärtus on aastaa suurenenud 30% ning firma on edetabelis kohe võrra ülespoole liikunud.

Edetabeli neljandal kohal on eelmise aasta kolmanda koha omanik Google 323,601 miljardi dollari suuruse kaubamärgi väärtusega. Kuigi esikolmiku kohalt on Google väja tõrjutud, on kaubamärgi väärtus aastaga kasvanud 5%.

Edetabeli esikümnes annavad tooni tehnoloogiafirmad ning USA kaubamärgid. Esikümnes on vaid kaks erandit ja need on Hiinast: 6. kohal on jaemüügigrupp Alibaba 152,525 miljardi dollari suuruse kaubamärgi väärtusega ning 7. kohal tehnoloogiafirma Tencent 150,978 miljardi dollari väärtusega. Hiina firmad on aastaga väärtust kasvatanud vastavalt 16% ja 15%.

TOP100 esimese Euroopa firma leiab kohalt 17: Saksamaa tehnoloogiaettevõtte SAP kaubamärgi väärtuseks on hinnatud 57,578 miljardit dollarit. Esimese 30 firma sekka on jõudnud teinegi Euroopa ettevõte: Prantsusmaa luksuskaupade firma Louis Vuitton, mille väärtus on 53,755 miljardit dollarit. Aastaga on ettevõte edetabelis kolme koha võrra kerkinud ning väärtus kasvanud kümnendiku võrra ning ühtlasi on Louis Vuitton jätkuvalt maailma kõige väärtuslikum luksuskaupade bränd.