Neinar Seli ettevõte sai loa magusa kinnistu ostmiseks

31. oktoobri konkurentsiameti otsusega anti ettevõttele KEK Arendus OÜ ja Danske Bank A/S ettevõtja osa ehk kinnistu aadressil Narva mnt 11, koondumisele. See tähendab inimkeeli, et KEK Arendus ostis endise Danske Banki peahoone. Firma kuulub 100% tuntud ärimehele Neinar Selile.