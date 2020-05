Neivelt: kriis pakub inimestele uusi võimalusi

Ettevõtja sõnul läheb majandus veel mõnda aega allamäge. "Küsimus on selles, kuidas see edasi areneb, kui me praegu hästi palju oma piire avame, kõik kohad lahti teeme. Siis on ainus küsimus, millal uus laine peale tuleb," ütles Neivelt ETV saates "Esimene stuudio".

Neivelt rääkis, et paljude jaoks on koroonaviirusega kaasnenud kriis raske aeg, samas on inimestel aga väga palju uusi võimalusi. Kriisi tõttu tekivad uued tarneahelad, ettevõtted toovad oma tootmist Euroopasse ning sündimas on ka mitmed uued IT-lahendused, millega seoses on ka Eestil on väga suured võimalused.

Valitsuse kriisimeetmeid kommenteerides märkis Neivelt, et mõneti andis riik toetusi liiga heldelt ettevõtetele, kelle käive küll langes, kuid kes oleks sellest hoolimata kriisi üle elanud. "Võib-olla tõesti mõned ettevõtted poleks pidanud saama," lisas ta. "Nüüd tehakse karmimaks, selles mõttes see on õige."