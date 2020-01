Neivelt nimetab teise samba fondide kõrget tootlust mullu näiliseks

"Uudisteportaalide pealkirjad ütlevad, et eelmine aasta oli meie pensionifondidele väga edukas," ütleb Neivelt sotsiaalmeedias tehtud postituses, viidates Postimehe 3. jaanuari loole "Pensionifondidel oli suurepärane aasta" ja ERR-i 6. jaanuari loole "Teise samba pensionifondidel läks mullu väga hästi".

"Nagu tavaliselt, on ka need pealkirjad petlikud. Pealtnäha on fondide tootlusega kõik hästi, aga kui süveneda, siis see kahjuks nii ei paista," lisab Neivelt. Tema põhjendus on, et kõik need kõrgema tootlusega fondid on mahult väga väikesed fondid.

"Viis parimat tootlust näidanud fondi moodustavad oma mahult ainult viis protsenti kogumahust. Nelja parema fondi hulgas on fondid, kus meie fondijuhid ei ole oma kätt külge pannud... need on indeksifondid! Eesti pensionifondide keskmine tootlus oli eelmisel aastal 9.5%. See on väga korralik tootlus, aga jääb ikkagi näiteks Rootsi riiklikule pensionifondile AP7 kolm korda alla! Seda ka siis, kui me arvestame maha Rootsi krooni nõrgenemise euro suhtes," ütleb endine pangajuht.

Ta leiab, et seetõttu kehtib endiselt tema aastatagune loosung, et meie pensionifondide tootlus on kaks korda viletsam, kui see olla võiks. "Ma saan väga hästi aru, et üks aasta on liiga lühike periood järelduste tegemiseks, aga ikkagi – vahe oli kolm korda! Ka siis, kui turgudel peaks toimuma langus, võivadki nende fondid kõrgema baasi pealt rohkem kukkuda," märgib Neivelt.