Neli lendu korraga teenindada: lennujaama testipunkti juures tekkis paras saba

Tallinna lennujaama kodulehelt nähtub, et lend Stockholmist maandus kell 23.30. Peagi järgnesid lennud Riiast (maandus 23.52), Frankfurdist (00.21) ja Helsingist (00.17).

Üks lugeja kirjeldas olukorda öösel päris drastiliselt: "Inimesed peavad ootama testile pääsemist piltlikult öeldes kallistades, väga palju rahvast on."

Lennujaamas võtab oktoobri algusest saati proove Synlabi koostööpartner Confido Meditsiinikeskus. Selle juht Risto Laur selgitab Delfile, et neli lendu tulid üksteise järel. "Ka lennuajad nihkusid meile proovivõtu võtmes ebasobivas suunas, st üksteisele lähemale, mis tekitas korraga rohkemate inimeste saabumise." Ta viitab taustaks, et kui sügisel oli lennult saabujate testimissoov umbes 40 protsenti, siis nüüd kasutab enamus saabujaid testimise võimalust.

"Kohe, kui nägime tavapärasest rohkem inimesi kogunemas koroonatesti proovi andmise huviga, suunasime ühe inimese järjekorda koordineerima. Kahjuks ei saa me võtta vastutust, kui inimesed ei hoia ise 2+2 meetrit nõudest kinni," märgib ta.

Tema sõnutsi ütlesid töötajad, et testijad olid öösel pigem siiski positiivselt meelestatud, mitte pahased. "Inimesed pidasid vajalikuks teha test ja täna pühade ajal loodetavasti negatiivne tulemus saada."

Kui testimine lennujaamas alles algas, käis meediast läbi, et järjekordadega on suuri probleeme. Laur ütleb, et oktoobri keskpaigast saati on nad oma protsessi täiendanud, et võimaldada kiirem proovi andmine ja tagada suurem distants ootejärjekorras. "Võrreldes varasemaga on Confido lennujaama testimispunkti järjekorrasüsteem ümber tehtud ehk siis muudetud järjekorrapileti asukohta, nihutades see testimispunkti ukse juurest tunduvalt ettepoole, et vältida seda, et kokku puutuvad järjekorras seisjad ja need, kes piletit soovivad."

Lisaks pandi koostöös lennujaama personaliga üles tabloo, millelt inimesed näevad järjekorranumbreid, et nad ei peaks oma numbrit järjekorras seistes ootama, vaid võivad teha seda ka kaugemal asuvatel ootealadel. Üles pandi ka distantsi hoidmist paluvad sildid. "Kolmandaks muutsime proovivõtu katsutite märgistamise protsessi, mis kiirendas andmete sisestamist ning oleme kaasanud ka kolmanda assistendi, kui näeme, et suurte täituvustega lennud järjest tulevad."