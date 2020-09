Neli nutiseadme funktsiooni, mis tulevad kasuks igale õpilasele

Uue kooliaasta algusega on sülearvuti saanud iga õpilase jaoks peamiseks õpivahendiks. Sealjuures saab õppimine mõningaste nutikate lahenduste abil olla väga mugav ja efektiivne.

Kutsetunnistusega Apple’i süsteemiinsener Andrey Michailov jagab nõuandeid, kuidas valida kvaliteetne nutiseade, mis sobib õpinguteks, ja tutvustab funktsioone, mis aitavad paremaid õpitulemusi saavutada.

1. Vastupidavus

Õpilasele arvutit valides on oluline hinnata selle vastupidavust ja kasutajasõbralikkust. Selleks et arvutist saaks väärtuslik investeering, peaks tähelepanu pöörama seadme elueale, millistest materjalidest see valmistatud on, milliseid võimalusi see endas peidab ja kuidas need vastavad praegustele ning ka tulevastele vajadustele.

Näiteks erinevad MacBooki arvutid teistest oma MacOS-i operatsioonisüsteemiga, mis on tuntud nii unikaalsete lahenduste kui ka täiustatud andmekaitse, automaatsete uuenduste ja erinevate rakenduste poolest. Need arvutid toetavad kõige uuemat tarkvara ja tagavad kvaliteetsed töövõimalused vähemalt viieks aastaks.

Arvuti korpus on valmistatud täielikult taastöödeldud alumiiniumist, mis on väga vastupidav ja tagab pika kasutusea.

Aku pikk kestvusaeg on õpilaste jaoks eriti oluline. Populaarne mudel MacBook Air peab laadimata vastu kuni üksteist tundi, nii et arvutit on mugav loengutesse ja raamatukogusse kaasa võtta. Sealjuures kaalub arvuti vaid 1,25 kg ja on imeõhuke – ainult 15,6 mm.

2. Kodutööde ja raskemate ülesannete jaoks

Võimekas MacBook Airi arvuti on loodud nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka õpi- ja tööülesannete täitmiseks, mistõttu suudab see kiiresti töötada. Sisseehitatud Intel Core i7 kuni nelja südamikuga protsessor muudab CPU kaks korda ja graafika lausa 80 protsenti kiiremaks.

Selline võimsus on igati piisav ülikiireks veebis surfamiseks ja videomängude jaoks. Lisaks võimaldab protsessor kasutada mitut rakendust korraga, töödelda videoid, luua esitlusi ja täita kõikvõimalikke teisi ülesandeid.

Igal MacBookil on sisseehitatud rakendused, mis on kasutuskõlblikud kohe, kui oled arvuti lahti pakkinud. Õpingute jaoks on kõige olulisemad rakendused Pages, Numbers ja Keynote. Esimene võimaldab lihtsat tekstitöötlust ja dokumentidega töötamist, teine on arvutuste ja joonistega abiks ning Keynote on mõeldud esitluste loomiseks.

Kõik MacBooki arvutid ühilduvad ka Microsoft Office’i rakendustega, mis teeb töö tegemise veelgi mugavamaks.

Õpilastele tuleb kasuks ka iMovie rakendus, mille abil saab videoid töödelda. App Store’ist leiab õppimist mugavamaks tegevaid rakendusi veelgi.

3. Individuaalne ja tiimis töötamine

MacBook Airi sülearvuti on loodud ükskõik millise ülesande jaoks – nende eelinstallitud lahendused aitavad lühikese aja jooksul palju saavutada. Näiteks on rakendused Notes, Reminders ja Calendar abiks töö planeerimisel.

Hea uudis neile, kes kipuvad kõike kaotama: ainulaadne otsingumootor Spotlight aitab kaotatud rakendused, dokumendid, fotod ja kõik teised failid kiirelt üles leida.

Kes pole veel MacBooki Trackpadi kasutanud, saab meeldiva üllatuse osaliseks, sest see on ülimalt tundlik ja kontrollitav. Sel on Force Touchi manipulaator, mis tunnetab kliki tugevust ja võimaldab arvutit sujuvalt kontrollida. Näiteks saad vaid sõrmeliigutusega suumida, ekraanil olevate akende asetust muuta või lehti kerida.

Grupis töötamise jaoks tasub proovida lahendust Collaborate, mis toimib koos rakendustega Pages, Numbers ja Keynote. Collaborate võimaldab koos Apple’i seadmeid kasutavate sõpradega reaalajas dokumente ja esitlusi luua ning muuta. See muudab grupina lahendamiseks mõeldud kodutööde tegemise väga mugavaks.

Apple’i seadmetega ei pea muret tundma andmekaitse pärast – täiustatud tehnoloogia aitab kaitsta MacBooki kasutajate privaatsust, tarkvara ja isikuandmeid. Uuematel arvutimudelitel on ka spetsiaalne teise generatsiooni Apple T2 silikoonist kaitsekiip ja neid saab Touch ID sõrmejäljelugeja abil turvaliselt avada.

4. Fotode ja heli kvaliteet

Õpilaste jaoks mängivad rolli ka ere erkaan, selgesti loetav tekst ja kvaliteetne heli. Detailne ja selge 2560 x 1600 Retina ekraan võimaldab sul nautida nii tööülesandeid kui ka vaba aja tegevusi – ekraani värvid on olulised nii esitluste loomisel kui ka lemmikfilmide vaatamisel.

MacBookil on olemas ka tehnoloogia True Tone, mis sobitab automaatselt valget valgust ekraani ümbritseva värvitemperatuuriga ja muudab seega arvutiga töötamise silmadele mugavamaks. Näiteks õues viibides on ekraanil jahedamad toonid ja siseruumides, valge valgusega lambi all on ka ekraan valgem.

Nende jaoks, kellele meeldib töötada või õppida hilisõhtutel, on loodud spetsiaalne öörežiim Night Shift, mis vähendab sinist valgust ja muudab ekraanitoonid soojemaks.

Kõlarite ja kaamera kvaliteet muutub oluliseks kaugõppe või videokõne puhul. Kvaliteetse heli tagavad stereokõlarid ja hea FaceTime’i videokaamera.