Neli soovitust, kuidas säästa koduelektroonikat äikesekahjudest

Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja elektriühenduse taastudes saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendused jõuaks taastuda.

„Eelmise aasta kevadel ja suvel põhjustas äike Telia klientidele kõige enam peavalu Hiiumaal ja Viljandis. Mõlemas piirkonnas sai äikesetormi tõttu kahjustada suur hulk kliendiseadmed, mille tõttu tuli kümnete kaupa välja vahetada koduseid ruutereid ja digibokse,“ ütles Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Janno Kriiska. „Meie tehnikud meenutavad, et näiteks Hiiumaal oli äikesetorm sedavõrd kõva, et lõi ühel majal lausa aknad katki. Samuti pildistati eelmisel kevadel Telia tehniku poolt Hiiumaal üles ruuter ja kaablipesa, mille tükke tuli pärast äikest toapõrandalt kokku korjata.“

Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et kahjustada on saanud vaid ruuteri ühenduspesa. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile ka digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler. Telia tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus peale pikselööki on kaablite asemel alles vaid põlenud jutt seinal.

Elektroonikaseadmete kasutajaid mõjutanud äikesepäevi oli mullu kokku 58 ehk 71% enam kui aasta varem. Klientide poolt tehtud nn äikesepöördumisi registreeris Telia aga läinud aastal enam kui 3700. Kokku tuli 2018. aastal välja vahetada enam kui 2500 kliendiseadet, mis olid äikese tõttu kahjustada saanud.