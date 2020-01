Neli ühisrahastusportaali said külge hea tava märgise. Mida see tähendab?

"Kindlust portaali usaldusväärsusest saab sellest, kui see on mõne regulaatori juures litsentseeritud. Vaadata tasub ka seda, kui kaua on platvorm tegutsenud, kes on omanikud, millised on majandustulemused ja millist tagasisidet on sellele kasutajad andnud," rääkis ta. Ehkki Euroopa Liidu tasemel on regulatsioonid veel väljatöötamisel, on mitmed liikmesriigid praeguseks kehtestanud enda regulatsioonid. Eesti puhul annab Stammi sõnul kindlust FinanceEstonia poolne kontroll, hea tava reeglid ning hea tava märgise väljastamise iga-aastane vastavuskontroll.

FinanceEstonia väljastatav hea tava märgis antakse ühisrahastusportaali pidajale hea tava nõuetega kooskõlas tegutsemise põhjal. Hea tava märgise saanud portaalid peavad kinni oma kohustustest andmekaitse, rahapesu tõkestamise ja tarbijakaitse vallas. Märgise andmise üle otsustab FinanceEstonia ühisrahastuse komisjon, kes kontrollib hea tava nõuete järgimist.