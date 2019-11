Neli viga, mis jätavad su veebipoe klientideta

Arusaamatu ja raskesti leitav info toodete kohta

Et kliendid e-poodi kasutaksid, peab veebiplatvorm olema kasutajasõbralik - tooted peavad olema kategooriatesse jagatud, kasutada tuleb kõrge kvaliteediga tootefotosid, toodetel peavad olema informatiivsed kirjeldused ning kasuks tuleb ka võimalus filtreerida tootevalikut erinevate sorteerimissüsteemidega.

Veebileht ja sellel toimiv e-pood peavad töötama korrektselt mistahes nutiseadmes. Kui ostlemise kogemus telefonis on ebamugav ja klient ei leia vajalikku infot üles, peletab see ta eemale. Kui aga klient saab veebilehel meeldiva ostukogemuse osaliseks, külastab ta veebilehte ja miks ka mitte ettevõtte füüsilist kauplust tõenäolisemalt ka tulevikus.

Äri kasvatamiseks tasub mõelda ka Eestist kaugemale. Selleks, et Eesti veebipoes olev toode suudaks ka välismaa poodide toodetega konkureerida, on vaja, et tooteinfo ja kirjeldused oleksid tõlgitud ka võõrkeelde. Kui esialgne tootekirjeldus on aga hoopis mõnes võõrkeeles, siis tuleb see kindlasti kohaliku tarbija jaoks eesti keelde tõlkida.

See on aga suur töö, mille jaoks on vaja õigeid tööriistu ning sageli ka muudatusi organisatsiooni töökorralduses. Näiteks tuleb otsustada, kes hakkab tegelema tooteinfo hankimise ja tõlgete tellimisega. Samuti peab keegi tegelema tooteinfo pakettide haldamise ja info jagamisega erinevates kanalites (e-pood, print, e-kirjad jms).

Liiga pikk tarneaeg

Klient eeldab, et veebipood muudab ta elu mugavamaks ja asukoht ei sea talle geograafilisi piiranguid. See tähendab, et kui müüdavad esemed asuvad teises Eesti otsas või hoopis välismaal, jõuavad need temani sellest hoolimata mõistliku kiirusega. Mõistlik tarneaeg ei ületa üldjuhul Eestis paari päeva. Suuremate toodete ja erilahenduste puhul võivad tarneajad muidugi olla pikemad, kuid sel juhul peab tööprotsess ja sellest tingitud ajakulu olema kliendile läbipaistev ja arusaadav.

Oluline on ka see, et kui ostetud toode ei vasta kliendi ootustele, on tal võimalik see lihtsa vaevaga tagasi saata või füüsilisse poodi tagastada.

Õigete makselahenduste puudumine

Sarnaselt füüsilise kaubandusega on turvalisus e-poes ülioluline. Klientide andmed peavad olema kaitstud ja maksetehingud turvalised - see on e-kaubanduse hügieeni osa, mis peab olema tagatud.