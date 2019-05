Nelja Energia endised juhid ja aktsionärid tegelevad nüüd investeeringutega rohetehnoloogia idufirmadesse

"Tegu on mitmeid aastaid taastuvenergia sektoris tegutsenud investoritega, kel on tõsine soov aidata välja töötada tehnoloogiaid, mis muudavad elektri tootmist ja tarbimist keskkonnasõbralikumaks," ütles SLS-i kaasasutaja Madis Uuemaa. Ka näitab see ettevõttele, et Eestis ollakse valmis panustama elektrivõrkude digitaliseerimisse nagu seda juba teistes sektorites tehtud on.

“Tuleviku elektrivõrgud peavad elektrienergia tootmise juhtimise kõrval leidma lahenduse ka tarbimise juhtimises ja salvestamises,” märkis Sunly Startup juhatuse liige Priit Lepasepp. Tema sõnul on SLS arendatav Themo termostaat hea näide selle ülesande edukast lahendamisest, millest võidavad nii elektritarbijad kui ka võrguettevõtted.

Saavad termostaati nutikamaks teha

Investeeringu toel planeerib SLS arendada termostaadilahenduse, mis arvestaks lisaks elektri hinnale ka elektrivõrgu tootmise ja tarbimiskõikumistega. "Uus arendus lubab koduomanikel oma elektriküte ja sooja tootmine panna kasulikult tööle ka elektrivõrgu jaoks ning vähendada seeläbi oma igakuist elektriarvet kuni 60%," rääkis Madis Uuemaa.

Ta märkis, et kuna elektrikütte paindlikum juhtimine aitab siluda tarbimise ja taastuvenergia tootmise tippe ning madalikke ka elektrivõrgus, siis võidavad sellest ka teised tarbijad ning võrguettevõtted. SLSi arendatud ning tänaseks juba turule toodud põrandakütte termostaat Themo kasutab tuhandeid andmepunkte, et teha õigeid otsuseid, millal elektrit tarbida.

Themo on mobiilist juhitav, jälgib elektrihinda ja välisilma ning tänu intelligentsele juhtimisele maksab tarbija elektrimüüjale kuni 60% vähem. Keskmiselt vähendab Themo kütte arvet 8€/m2 aastas. Themo põrandakütte termostaat on esimene termostaat, mis kasutab tehisintellekti ja elektrituru informatsiooni, et leida ideaalne tasakaal kasutaja mugavuse ning elektrivõrgu vajaduste vahel.

SLSi asutasid 2014 aastal kolm Eesti inseneri: vennad Madis ja Märt Uuemaa ning Allan Puusepp. Smart Load Solutions osales 2015. aastal ka Ajujahi saates, kus pälvis optimeerimise tehnoloogiaga neljanda koha.