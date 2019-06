Nelja Energia endised juhid näevad Poola turul Eesti Energiaga koostöö võimalusi

Taastuvenergia ettevõte Sunly, mille osanike ringi kuuluvad endised Nelja Energia juhid ja osanikud, ostis sel kuul Poolas Krakowi lähistel seitse päikeseelektrijaama projekti. Rajatavate päikeseparkide koguvõimsus on 7 MW ning tootmist plaanitakse alustada uue aasta alguses.

Nelja Energia omandanud Eesti Energia tütarfirma Enefit Green teatas eile, et ostis Poola turul 17,3 miljoni euro eest 20 päikesepargi projektid.

Sunly juhataja Priit Lepasepp tõdes, et Poola on võtnud suuna CO2 neutraalse hajaenergeetika arendamiseks, riigi võetud eesmärgid on ambitsioonikad ning annab investoritele häid võimalusi investeerimiseks.

Sunly on Poola turul arendaja ja varade opereerija, mis tähendab, et me ei omanda Poolas täna valmis ehitatud elektrijaam ei omandata, vaid rakendatakse oma oskusi projektide valmisehitamiseks, et maksimeerida projektidel saadav tulu. Seega Lepasepp Poola turul Eesti Energiaga konkurentsi ei näe. „Pigem näen ma siin võimalust kahe ettevõtte vaheliseks koostööks,“ tõdes ta.

Kas ka Sunlyl on plaanis oma taastuvenergiaportfelli lähemal ajal ka Poolas laiendada? Lepasepp tõdes, et ei saa seda hetkel kommenteerida. „Kuid kindlasti peame Poolat üheks enda koduturuks,“ kinnitas ta.