Nelja Energia endised omanikud hakkavad Poolas seitset päikeseparki ehitama

Vastavalt ostu-müügi lepingule ei kuulu projektide omandamishind avaldamisele, mistõttu saavad Sunly omanikud ja juhid päikeseparkide investeeringu maksumusest rääkida alles siis, kui pargid on valmis. Nende ehitus algab eeloleval kuul.

Sunly plaanib alustada Poolas päikeseenergia tootmist järgmise aasta alguses. Ettevõtte juhataja Priit Lepasepa sõnul on Poola taastuvenergia turg ahvatlev uutele investoritele ning heaks esimeseks hüppeks Sunly jaoks.

“Me koondame endas kogemustega meeskonda ja investoreid, kes panustavad rohelisesse energiasse, ning investeerime meelsasti taastuvenergia projektidesse nii Poolas kui teistel sarnastel turgudel, peamiselt Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes,” märkis Lepasepp.

Sunly Poola ja Leedu turgude juht Tadas Navickas ütles, et ettevõtte jaoks, kes alustas vaid paar kuud tagasi, on see oluline maamärk, et juba on sisenetud esimesel välisturule.

Omandatud päikeseenergia projektidel on olemas ehitusload, kokkulepped maa ja võrguühenduste kasutamiseks ning taastuvenergia toetus. Sunly kaalub investeerimist nii algusjärgus olevatesse kui ehitusvalmis taastuvenergia projektidesse.

Sunly on Eesti kapitalil põhinev ja taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud investor. Ettevõte arendab taastuvenergia projekte tütarettevõtte Sunly Infra kaudu, investeerimist rohetehnoloogia ja elektrifitseerimise iduettevõtetesse juhib Sunly Startup.

Sunly koondab investoreid, kelle seas on endised Nelja Energia AS aktsionärid, sealhulgas Vardar A/S, IVARD OÜ (Peeter Mänd), AS Vestman Energia (Aivar Berzin), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), JMB Investeeringute AS (Jüri Mõis), Solarcom OÜ (Martin Kruus) ja Atradius OÜ (Kalle Kiigske).