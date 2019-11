Nelja Energia endiste osanike ettevõtte omanike ringi lisandus Kaamos Group

„Kaamos Group otsib pidevalt uusi innovaatilisi ettevõtteid, millesse investeerida. Sunly meeskonda kuuluvad taastuvenergia eksperdid ja strateegiline koostöö nendega võimaldab meil laieneda perspektiivikasse energeetika valdkonda,“ märkis Kaamos Groupi juhatuse esimees Marek Pohla.

„Kaamose kapitali kaasamine võimaldab meil jõulisemalt taastuvenergia välisturgudele siseneda. Oleme täna aktiivselt kohal päikeseenergia turul Poolas, ostes äsja täiendavad 12 päikeseenergia projekti lisaks juba 26 varasemalt omandatule, kuid meil on suured plaanid ka teistes riikides ning Kaamose panus annab sellele tublisti hoogu juurde,“ lisas Sunly juht Priit Lepasepp.

Sunly on taastuvenergiale ning clean-tech innovatsioonile fokusseeritud ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. Sunly Infra arendab taastuvenergia projekte ning Sunly Startup investeerib taastuvenergia ja elektrifitseerimise valdkonna idufirmadesse. Sunly Land on Sunly varasid koondav ettevõte.

Sunly Land koondab investoreid, kelle seas on endised Nelja Energia AS aktsionärid ja juhid, sealhulgas IVARD OÜ (Peeter Mänd), AS Vestman Energia (Aivar Berzin), JMB Investeeringute AS (Jüri Mõis), Solarcom OÜ (Martin Kruus) ja Atradius OÜ (Kalle Kiigske)

Kaamos Group on Eesti kapitalil põhinev kontsern, mis on 17 aastat edukalt tegutsenud kinnisvaraarenduse- ja ehituse ning puidutööstuse valdkonnas, olles tööandjaks enam kui 300 inimesele.