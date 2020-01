„Väga põnev on olnud,” sõnas Sunly tegevjuht Priit Lepasepp iseloomustades 2018. aasta detsembris asutatud ning 2019. aastal tegevust alustanud rohetehnoloogia ja taastuvenergia ettevõtte esimest tegevusaastat.

„Kõige olulisem on see, et oleme väga tubli tiimi kokku pannud. See koosneb suures ulatuses endistest Nelja Energia töötajatest, aga ka teistest väga headest ekspertidest,” rääkis ta. Kui jaanuari alguses oli ettevõttel 17 töötajat, siis teise tegevusaasta jooksul võib mõni töötaja lisanduda.

Kui 13 aastat Eesti turul tegutsenud ja nii Eesti kui ka kogu Baltimaade suurimaks taastuvenergiaettevõtteks kasvanud Nelja Energia oli keskendunud tuuleenergiale, siis tema järeltulija Sunly on esimesel aastal pannud põhirõhu päikeseenergiale. Seda ennekõike Poola turul, kus nüüd on esimene projekt tootmisvalmis saanud.