Neljapäeval on Tallinkil Saksamaa liinil viimane väljumine. Riik lepingut rohkem ei pikenda

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellis veod Poola piiril tekkinud probleemide pärast ning kaubaveo kindluse tagamiseks,” rääkis ministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Kuna aga nüüd on Poola omalt poolt otsustanud vastu tulla ning piiril peab järjekorras olema vaid 15 minutit, siis on riik otsustanud lõpetada lepingu Tallinkiga, kuna Poola piirikontroll ei pärsi enam kaubavedu mööda maismaad. „Viimane tellitud laev saabub Tallinnasse järgmisel neljapäeval ning sellega lõpeb leping,” rääkis Linnamägi.

Esialgse tellimus järgi pidi Tallink tegema plaanitult 15 edasi-tagasi reisi ning selle kulu riigile võis ulatuda ligi miljoni euroni, olenevalt laeva täitumisest. Reisid pidid kestma esialgselt 18. aprillini. Riigi makstav summa teenuse eest selgub pärast viimast reisi.

Star väljub Paldiskist Sassnitzi üle päeva kell 20.00 kohaliku aja järgi ning Sassnitzist Paldiskisse samuti üle päeva kell 19.00 kohaliku aja järgi. Reisi pikkus on ligikaudu 20 tundi. Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit. Laev saab pardale võtta kuni 330 reisijat.

Laevale võetakse sõidukiga reisijaid eeldusel, et reisijal on õigus sihtsadama riiki sisenemiseks ning laeval on piisavalt mahtu reisijate peale võtmiseks. Ilma sõidukita reisijaid pardale ei võeta. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed. Kõik Stariga reisijad majutatakse kajutitesse.

Viimased väljumised Tallink Stariga on:

23. märts 2020 Paldiski kell 20.00

24. märts 2020 Sassnitz kell 19.00

25. märts 2020 Paldiski kell 20.00

26. märts 2020 Sassnitz kell 19.00

