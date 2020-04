Neljarealine Tartu maantee Mäoni – valitsus säästis viimase lõigu ehitusel 13 miljonit

Majandusminister Taavi Aas rääkis tänases Delfi „Eriolukorra erisaates“, et Tallinn-Tartu maantee Mäoni neljarealiseks ehitamise projekt läheb täistuuridel edasi. Aga kui koroonakriis üldiselt nõuab valitsuselt täiendavate abisumade suunamist igale poole, siis selle projekti viimase teelõigu ehitushange tõi valitsusele hoopis hinnavõitu.

„Mis puudutab Tartu maantee kuni Mäoni ehitamist, siis hange on toimunud. Peab ütlema, et hange läks odavamaks kui eeldatud. Ja ma loodan, et leping saab maikuu jooksul sõlmitud. See projekt läheb edasi,“ sõnas Aas Delfile.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Taavi Audo tõi Ärilehele välja konkreetsed numbrid, mis näitavad, et võit Võõbu-Mäo neljarealise teelõigu ehitamise hankes oli päris suur.

„Võõbu–Mäo hange on läbi viidud ja pakkumised avatud. Maksumuseks kujunes 60 miljonit eurot, eeldatav maksumus oli 73 miljonit,“ seletas Audo. „Lepingut veel ei ole sõlmitud ja loodetavasti saame seda teha mai kuu jooksul. Hetkel ei ole vaidlustusi esitatud,“ lisas ta.

Võõbu-Mäo neljarealise teelõigu pikkus on 17 kilomeetrit ja see peaks valmima 2022. aastaks. Ehitustöödega loodetakse alustada juulis.

Sel aastal peavad valmima kaks lõiku, mis pikendavad neljarealise Tartu maantee osa Koselt Võõbuni. Esimene lõik on Kose–Ardu, mida ehitab TREV-2 Grupp ja teine lõik Ardu–Võõbu, mille valmimise eest vastutavad AS GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy. Nende maksumused olid vastavalt 51 ja 38 miljonit eurot.

Majandusministeeriumi esindaja lisas veel, et Tartu maantee lõikude puhul ei ole kasutusel selle finantseerimiseks avaliku-erasektori koostöövorm ehk nn PPP.

„PPP pilootprojektiks on valitud Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel olev Libatse-Nurme teelõik ning hetkel on teostamisel vajalikud analüüsid ning koostamisel riigihanke ettevalmistamise ajakava ja eelarve. Tulemused esitatakse Vabariigi Valitsusele PPP hanke ettevalmistamise otsustamiseks hiljemalt 1. juuniks,“ sõnas Audo.