Nepali kokad kaebavad Soomes jõhkra kohtlemise üle

Märtsikuus ilmus Helsinkin Sanomates artikkel, mis rääkis jõhkratest meetoditest, mille abil Nepaali restoranide omanikud pakuvad klientidele odavaid lõunasööke.

Nepaali kokad kurtsid väga pikkade tööpäevade pärast ning nad polnud rahul väikeste palkadega ning asjaoluga, et töökoha saamiseks tuleb maksta.

Kuriteoohvrite kaitsjate hinnangul pole lood töötingimustega halvad üksnes Nepaali toidukohtades vaid tegemist on toitlustusasutustes valitseva üleüldise probleemiga. Samuti pole asja sisuks pelgalt tööandja poolne ebaviisakas suhtlemine töötajatega vaid olukorrad, mis viitavad inimkaubandusele.

Ohvrite olukorda raskendas arvamus, et nad on oma probleemiga täiesti üksi. Kui varem kartsid kokad oma muredest rääkida, siis artikli mõjul on hakanud hoopis restoranide omanikud kartma vahele jäämist.

Restortanides valitseva ärevust tekitava olukorra avalikustamisest alates sai Riku kümmekond uut Nepaalist pärit klienti ning rohkem kui kolmkümmend nepaallast rääkisid oma olukorrast ning sellest, millist abi nad vajavad. Mõned neist on teatanud ka töötingimuste paranemisest.

Riku on kuritegevuse ohvreid abistav valitsusväline organisatsioon, mida rahastab ka justiitsministeerium.