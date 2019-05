Nestor: See aasta tuleb kaupmeestele edukas

SEB analüütik Mihkel Nestori sõnul kujuneb 2019. kaupmeestele edukaks aastaks. „Olen seisukohal, et tänavu saab just eratarbimisest majanduskasvu eestvedaja, sest varasemad majanduse vedurid näitavad väsimuse märke. Uute ehituslubade arv on languses juba mõnda aega ning ka tööstuses näeme ilmselt veel juhtumeid, kus tootmine Eestist ära kolitakse,“ ütles Nestor, kelle hinnangul on tegu normaalse majanduse tervenemisprotsessiga.

Jaekaubandusest rääkides on Nestori hinnangul suurimaks väljakutseks tootlikkus. „Kuigi müügid on kasvanud, on kaupmeeste kasum samas languses. Tuleb endalt küsida, et kui palju suudame luua lisandväärtust ühe töötaja kohta?“ küsis Nestor. SEB analüütiku sõnul pole tänaste tööjõukulude juures otstarbekas maksta inimestele vaid kassas piiksutamise eest, mistõttu poemüüjast saab pigem ekspert, kes aitab kliendil parima lahenduse leida. „Pealegi on juba täna keerulisem leida inimest leti taha kui selle ette, mistõttu on üha olulisem, et me kallist ja vananeva rahvastiku tingimustes nappivat tööjõudu võimalikult otstarbekalt rakendaks,“ lisas Nestor.