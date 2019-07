Netflixi tulemused valmistasid suure pettumuse ja kukutasid aktsia hinda 12%

Netflixi tellijate arv kasvas juuniga lõppenud kvartalis 2,7 miljoni võrra. Seda on oluliselt vähem kui ettevõte ise oli prognoosinud: 5 miljonit. Wall Streeti analüütikud olid aga lootnud 5,1 miljonit uut kasutajat.

Ettevõte teatas ka, et esimest korda kaheksa aasta jooksul kaotasid nad USAs tellijaid. Põhjuseks selle aasta alguses toimunud 18% hinnatõus.

Netflixi juhatuse esimees Reed Hastings kinnitas, et kesistel tulemustel ei olnud ühte kindlat põhjust ning lisas, et kui investorid usuvad interneti TVsse, siis on ka ettevõtte positsioon turul väga tugev.

Investorid näitasid oma pettumust väga selgelt ning järelkauplemises kukkus aktsia hind 12% allapoole 320 dollari taset.

Hargreaves Lansdowni analüütik Nicholas Hyett lausus, et tellijate arvu vähenemine mõjutas Netflixi aktsiat rohkem kui ükski teine mõõdik, sest see on väga oluline. „Ootustele alla jäämine olukorras, kus konkurents süveneb on väga murettekitav ning kahekordselt valulik,“ lausus ta.

Netflix kaotas oma suurimal turul USAs kvartaliga 130 000 tellijat. Jaanuaris tõstis ettevõte USA klientide hinda ning standardtellimus maksab nüüd 13 dollarit. Seda on dollari võrra rohkem kui konkureerival Hulul.