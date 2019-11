New Yorgi eestlane nomineeriti Forbesi 30 mõjukaima noore sekka

Laube on Eestis sündinud, kuid Itaalias ja Ameerika Ühendriikides õppinud disainer, turundusspetsialist ja ettevõtja. Ta on New Yorgis asuva loomingulise disaini ja brändingufirma The VL Studios kaasasutaja, ettevõte töötab hetkel ka mitmete Eesti firmade ja produktsiooniprojektidega.

Klientide hulka kuuluvad Eesti-teemalised projektid, nagu näiteks hetkel arendusfaasis olev Broadway muusikal "Singing Revolution, The Musical", eestlasest modelli ja ettevõtja Eha Urbsalu asutatud nahahooldusbränd Viking Beauty Secrets ja mitmed teised.

Aastatel 2016-2018 oli Laube New Yorgi Eesti Kultuuripäevade kunstiline juht ja läbi aastate on ta aidanud kaasa mitmete Eesti artistide esitlemisele USAs. 2017. aastal produtseeris ta Eesti pärimusmuusikat ja tantsu esitleva kontserti Tonality of Culture Ameerika rahvusgaleriis Washington, DC’s.

Forbesi 30 mõjukaima noore sekka valituks osutumise korral oleks Laube näol tegu esimese alla 30-aastase eestlasega, kes on esitatud sellesse edetabelisse USA ja Kanada piirkonnas. Eelnevalt on sama tunnustuse osaliseks saanud Eva Aasmäe (Euroopa, 2018), Akim Arhipov (Aasia, 2018) ja Markus Villig (Euroopa, 2018).

Loe pikemalt Vaba Eesti Sõna portaalist.