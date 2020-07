New Yorgi korterist leiti idufirma juhi tükeldatud surnukeha

Saleh oli Bangladeshi sõidujagamisäpi Pathao üks kolmest asutajast. Ettevõtte väärtuseks hinnati eelmisel aastal üle saja miljoni dollari. Samuti oli ta Nigeerias mootorrataste sõidujagamise teenust pakkuva Gokada tegevjuht, kirjutab ABC News.

Gokada äri pole viimasel ajal väga hästi läinud ja kehva majandusliku seisu tõttu koondati suurem osa töötajatest.

Turvakaamera salvestistest nähtub, et Saleh naasis esmaspäeva pärastlõunal oma kortermaja lifti ja talle järgnes ülikonnas mees, kellel olid käes kindad ja peas mask ning müts. Samuti hoidis ta käes kohvrit. Seitsmendale korrusele liikunud lifti uksed avanesid otse Saleh korterisse. Videost on näha, et Saleh kukub maha kohe pärast uste avanemist.

Mehe surnukeha avastas teisipäeval tema õde, kes muretses, kuna polnud oma vennaga kontakti saanud. Videost on näha Saleh õe saabumist, aga mitte arvatava mõrvari lahkumist, mistõttu arvavad politseinikud, et ründajal jäi laiba tükeldamine pooleli. Arvatav tapja lahkus ilmselt läbi korteri teise väljapääsu.

Saleh pea ja jäsemed olid eemaldatud keha küljes ning pandud kottidesse. Korterist leiti ka elektrisaag, mille juhe oli pistikupesas.

Politseinikud uurivad võimaliku motiivina Saleh rahalist seisu ja tema seoseid Gokadaga.