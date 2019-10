New Yorgis keelatakse luksusliku kuid vastuolulise foie gras' müük

CNN kirjutab, et linnanõukogu nimetab luksuslikku toitu „sundnuumamise tooteks“ ning linnanõukogu liige Carlina Rivera nimetas partide ja hanede sundnuumamist ebainimlikuks tegevuseks.

Keelu rikkujat ähvardab iga rikkumise korral 2000 dollari suurune trahv.

NewYork Times kirjutab, et foie gras'd pakub New Yorgis umbes 1000 söögikohta.

USAs on foie gras' müüki piiratud ka varem. Californias keelati see 2012. aastal, kuid keeld pöörati tagasi 2015 aastal. 2017. aastal toetas keeldu kohalik kohus ning selle aasta jaanuaris ka ülemkohus.

Chicagos on keelu ajalugu olnud sama kirglik. Sealne linnanõukogu rakendas keelu 2006. aastal, kuid see tühistati kaks aastat hiljem.

Restoraniomanikud on keeluga rahulolematud. „New York on maailma toidumeka. Kuidas on see võimalik, et siin ei ole foie grad’,“ laususu peakokk ning restoraniomanik Marco Moreira New York Timesile. „Mis järgmiseks? Keelame vasikaliha ära? Keerame seened ära,“ küsis ta.

90 grammi kaaluvat maksa müüvad tootjad/ farmid 125 dollari eest.