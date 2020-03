New York Times: kõige paremini võib Euroopas epideemiaks valmis olla Eesti

„Tilluke Balti riik, elanike arvuga 1,3 miljonit, on üks dünaamilisemaid majandusi euroalas. Kasv oli eelmisel aastal üle nelja protsendi, tööpuudus on alla viie protsendi ja valitsuse võlg olematu, mis annab küllalt ruumi fiskaalseks stimuleerimiseks.

Eesti on tuntud ühe tehnoloogiateadlikuma riigina maailmas, mis on potentsiaalselt suur eelis, kui haiguspuhang sunnib majandustegevuse internetti. Tarkvara Skype’i jaoks kirjutati Tallinnas. Sõidujagamis-, elektritõukeratta- ja toidu kojutoomise teenus Bolt, mis esitab väljakutse Uberile, baseerub siin. Aga viiruse levides peab Eesti hoolitsema ka nende kaitsmise eest, kes ei ole saanud buumist osa: üle viiendiku elanikkonnast elab vaesuses,“ kirjutab New York Times.

