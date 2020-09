New York Times: Trumpi telekuulsuse pealt teenitud 427 miljonit dollarit oli päästerõngas tohutu ärikahjumi juures

Trumpi lipsud, särgid ja aluspesu tõid talle sisse 15 miljonit. Warner Music maksis Trumpile 100 000 dollarit mobiiltelefoni helinas osalemise eest.

Trump on agressiivselt ärikuludesse kandnud teatud väljaminekuid, mis on tema tulumaksusummat kahandanud. Selle hulgas on 70 000 dollarit soengu sättimise eest „Mantlipärijas” esinemiseks ning New Yorgi kinnisvara, mida Trump Organization nimetab perekonna varjupaigaks, investeerimiskinnisvaraks klassifitseerimine, et pääseda miljonite väärtuses kinnisvaramaksudest.

Raha teenivad ka Trump Tower ja Trump World Tower Manhattanil. Esimese kasum oli aastatel 2000-2018 336 miljonit dollarit ja teise 167 miljonit dollarit.

Trumpil on 30-protsendine osalus veel kahes büroohoones, mida opereerib Vornado ja mis tõid talle sisse 176,5 miljonit dollarit.

New York Timesi loos leiti aga ka, et Trump on viimased kümme aastat maksuametiga (IRS) vägikaigast vedanud 73 miljoni dollari suuruse maksutagastuse üle. Kui IRS peaks peale jääma, tuleb Trumpil valitsusele maksta üle 100 miljoni dollari.

Kui Trump 2015. aastal presidendiks kandideerimisest teatas, lõpetas NBC Universal saate „Mantlipärija” ja temaga katkestas sidemed ja Miss Universum. See oli kulukas samm: Trump oli teeninud missivõistluse pealt kaks miljonit dollarit aastas.