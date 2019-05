New York Times: Trumpi vanad tuludeklaratsioonid näitavad aastatel 1985-1994 miljardilist kahjumit

Leht kirjutas, et nii 1990. kui 1991. aastal oli Trumpi kahjum enam kui 250 miljonit dollarit.

Trump kaotas nii palju raha, et ei pidanud kümnest aastast kaheksal tulumaksu maksma.

Kümne aastaga kaotasid Trumpi põhiärid ehk kasiinod, hotellid ja kinnisvara 1,17 miljardit dollarit.

Valge Maja ei nõustunud kohe uudist kommenteerima, kirjutab Reuters.

Trumpi advokaat Charles Harder lausus, et New York Timesis kirjeldatud maksuinformatsioon on kõvasti ebatäpne.

Trump oli kinnisvaramagnaat, kes andis pärast presidendiks saamist oma äride juhtimise 2016. aastal poegadele, kuid rääkis kampaanias oma ärivaistust ja läbirääkimiste oskustest.

Trump rikkus aastakümneid kestnud traditsiooni, kui keeldus erinevalt teistest presidendikandidaatidest 2016. aastal presidendikampaania ajal avalikustamast oma tuludeklaratsioone. Ta ei teinud seda ka pärast presidendiks saamist. Ta tõi ettekäändeks, et maksuamet auditeerib tema tuludeklaratsioone.

Esmaspäeval keeldus USA rahandusminister Steven Mnuchin USA parlamendikomisjonile Trumpi tuludeklaratsioonide esitamisest.