New York Times: vaatamata kogu Hiina-vastasele jutule, on Trumpil endal Hiinas pangakonto

Selline paljastus võib anda löögi Trumpi jõupingutustele maalida demokraatide presidendikandidaadist Joe Bidenist pilt kui mehest, kes on Hiina suhtes pehme, vahendab CNN.

Lisaks sellele on Trump kritiseerinud Hiinas äri ajavaid USA ettevõtteid ning tekitanud USA ja Hiina vahel kaubandussõja.

Trumpi maksuandmete analüüs näitab, et presidendil on varem teadmata pangakonto Hiinas, mis ei olnud tema avalikes finantsandmetes, sest on ettevõtte nimel. Lisaks sellele on Trumpil pangakontod Suurbritannias ja Iirimaal.

New York Timesi teatel on Hiina konto Trump International Hotels Managementi nimel ja sellelt maksti aastatel 2013-2015 Hiinale makse 188 561 dollarit.

Kuigi maksuandmed ei näita, kui palju raha on Trumpi välismaal asuvatelt kontodelt läbi liikunud, nõuab USA maksuamet IRS, et deklareerijad avaldaksid, kui suur osa nende tulust tuleb välismaalt. Trump International Hotels Management teatas vaid mõnest tuhandest Hiinast pärit dollarist.

Trump Organizationi advokaat Alan Garten, kes keeldus avaldamast, millises Hiina pangas konto on, ütles New York Timesile, et Trump Organization „avas Ühendriikides kontoreid omavas Hiina pangas konto, et maksta kohalikke makse”, mis on seotud püüetega Hiinas äri teha.

Garteni sõnul avas ettevõte konto, kui Hiinas avati kontor, „et uurida hotellitehingute potentsiaali Aasias”.

„Mingid kokkulepped, tehingud või muu äriline tegevus ei materialiseerunud ja alates 2015. aastast ei ole kontor tegutsenud,” ütles Garten. „Kuigi pangakonto on jäänud avatuks, pole seda kunagi muuks otstarbeks kasutatud.”

Kuigi Trump on püüdnud näidata Bidenit kogu valimiskampaania aja Hiina suhtes pehmena, on tema enese finantssidemed Hiiaga teravas kontrastis Bideniga, kelle maksudeklaratsioonid ja muud finantsandmed näitavad, et tal ei ole Hiinaga mingeid ärisidemeid ega sealt pärit tulu.

Trumpi maksuandmed näitavad, et ta investeeris vähemalt 192 000 dollarit viide ettevõttesse, mis asutati aastate jooksul projektide läbiviimiseks Hiinas, teatas New York Times.