Nii Keskerakonnal kui Reformil haigutab kassas miljoniline auk

Seekordsete riigikogu valimiste eel tegid kõige kallima kampaania keskerakondlased, kes kulutasid viimase poolaasta jooksul erakonna ja kandidaatide isiklikku raha kokku 2,65 miljonit eurot. Reformierakonna kampaania kogukulu oli 2,25 miljonit, EKRE-l 900 000 eurot. Isamaa ja sotsiaaldemokraatide kulutasid kampaaniale 1,5 miljonit eurot.

Erakonnad ise oma kampaaniakulusid loomulikult öelda ei taha, viidates üksnes, et kõik see, millest nad peavad avalikkusele ülevaate andma, on kajastatud kampaaniakulude ja kvartaliaruannetes, mille on viimase kahe nädala jooksul avalikustanud erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK).

Veel vähem tahavad nad rääkida sellest, mis seisus on erakonna rahaasjad pärast suuri väljaminekuid nõudnud valimiskampaaniat. Kui keskenduda üksnes selles aasta esimese kvartali tulemustele, siis olid riigikokku saanud erakondade kulud märkimisväärselt suuremad kui sama aja jooksul laekunud tulud.