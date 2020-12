Nii mõndagi üllatavat: 9 fakti, millega Eesti inimesed Euroopas silma paistavad

Nr 1: naisi meeste kohta

Naised elavad meestest kauem ja seetõttu on neid peaaegu kõikides Euroopa Liidu riikides meestest rohkem. Euroopa Liidus (EL) elab 105 naist 100 mehe kohta. Kõige suurem naiste ja meeste vahe on Baltimaades: Lätis on naisi isegi 17%, Leedus 16% ja Eestis 12% rohkem kui mehi.

Nr 2: suurim osa üksikvanemaid

EL-is elab lastega üksi peaaegu kuus korda rohkem naisi kui mehi. Eestis on Euroopa suurim üksikemade ja -isade osa 25–49-aastaste lapsevanemate hulgas.

Nr 3: naised juhtimas

EL-is on kolmandik juhtidest naised. Mitte üheski Euroopa Liidu riigis pole naisjuhte üle 50%. Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes naisjuhte siiski mõnevõrra rohkem – 37%.

Nr 4: kõrge rahulolematuse tase

Kuigi naiste ja meeste elud erinevad, on nad üsna sarnaselt oma eluga rahul. Eesti inimeste rahulolu tase jääb ELi riikides viimase kolmandiku sekka. Keskmine EL rahuloluindeks on 7,3, Eestis on see 7 (naistel 7,1 ja meestel 6,9). Meist veel rahulolematumad oma eluga on lätlased ja leedukad.

Nr 5: haritud Eesti eest

Peaaegu kõikides liikmesriikides on kõrgema haridustasemega naisi rohkem kui mehi, seejuures on kõige suuremad naiste ja meeste hariduse erinevused Baltimaades. Eesti naised paistavad oma kõrge haridustasemega EL-is kindlalt silma, kolmanda haridustasemega on 51,8% naistest vanuses 25–64 eluaastat.

Nr 6: palgalõhe kahaneb visalt

Hoolimata kõrgelt haritud naiste märkimisväärsest hulgast oli paradoksaalsel kombel viimaste võrdlevate andmete järgi (2018) Eestis palgalõge Euroopa Liidu suurim – 21,8%. Eestile järgnesid Austria 20,4% , Saksamaa ja Tšehhi 20,1%. Keskmiselt teenivad EL-is naised meestest 15% vähem.

Nr 7: töötavad rohkem

Jutt eestlaste töökusest peab ka andmetele peale vaadates paika. Oma esimesel töökohal alustavad Eesti inimesed EL keskmisest varem, naised 21-ja mehed 20-aastaselt, EL-is on need näitajad vastavalt 23. ja 22. eluaastat. Eesti tööealise rahvastiku tööhõive määr oli 2019. aastal 75,3%, meeste hulgas 78,7% ja naiste hulgas 71,9%. Euroopa Liidu keskmine oli 68,35%, meeste hulgas 74% ja naiste hulgas 63%.