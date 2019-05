Nimekad ökonomistid arvavad, et USA võidab kaubandussõja Hiinaga: ostja käes on võim

A.Gary Shilling & Co ökonomist ja president Gary Shilling ei nõustu, et USA saab kaua kestva mõjuga kannatuste osaliseks USA-Hiina kaubandussõjas.

„Inimesed ütlevad, et kaubandussõdades pole võitjaid,“ lausus ta intervjuus Business Insiderile. „Jah, lühiajaliselt pole võitjaid, aga pikas perspektiivis võidab USA.“

„Kui me oleme maailmas, kus on ülepakkumine, siis ostja dikteerib, mitte müüja,“ märkis ta. „Ostja käes on võim. Ostja on USA ja müüja Hiina. Kui me ei ostaks neid Hiinas toodetud asju, kellele Hiina need müüb? Seda teist kohta pole olemas. Samas on Hiina majanduskasv aeglustumas.“

Shilling on tuntud ökonomist ja finantskommentaator, kes sageli väljendab peavooluökonomistidest teistsugust vaadet. Ta on alates 1983. aastast Forbesi kolumnist ja sage Bloombergi ja CNBC poolt intervjueeritu.

Shillingi sõnul kasutab Hiina ebaausat kaubanduspraktikat, mida tuleb ohjata.

„Hiinlased ei täida oma lubadusi, nad ei ole avanud oma tehnoloogiat, ei lase sisse meie investeeringuid, varastavad meie tehnoloogiat ja nõuavad Hiinas tegutseda soovivatelt ettevõtetelt tehnoloogia Hiina kandmist,“ seletas ta. „Nimekirja võib jätkata.“

Tema sõnul on USAl piisavalt võimu, et sundida Hiinat pikaajalisele järeleandmistele.

„Hiina ja USA president võiksid arvutada. Võib tulla laiaulatuslik kaubandussõda ja tõsine majanduslangus. Seda ma ei prognoosi," ütles Shilling. "Tõenäoliselt jõuame kokkuleppele ja Hiina annab järele. Nad hakkavad importima rohkem kaupu USAst, vähendavad tehnoloogia Hiina viimise nõudeid, varastavad vähem tehnoloogiat. Nad ei muuda oma vaateid täielikult, kuid nad annavad tõenäoliselt järgi ja me lõpetame kaubandussõja võiduga.“