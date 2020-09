Nimeta baari omanik alkoholimüügi piirangust: loomulikult on kahju tekitatud

Eile kirjutas Delfi, et õiguskantsler Ülle Madise hinnangul kehtib öise alkoholimüügi piirang praegu vaid nendele alkoholimüüjatele, kellele on sellekohane korraldus kätte toimetatud. Teistele hakkab Põhja prefekti 28. augusti korraldus kehtima alles järgmisel esmaspäeval. Madise sõnul võivad need, kes leiavad, et prefekti korraldus rikub tema õigusi või PPA tegevus on tekitanud talle kahju, esitada kaebuse halduskohtule.

Palvadre kommenteeris, et ei oska praegu veel hinnata, kui suur on piirangu tekitatud kahju ja samuti pole ettevõtja veel otsustanud, kas plaanitakse nõuda hüvitist. Ta märkis, et politseinikud külastasid Tallinna vanalinna pubisid laupäeval kella 23 paiku ja palusid alkoholimüügi lõpetada.

Palvadre sõnul muutub aga baaride ja pubide elu veel keerulisemaks, kui piirangud peaksid karmistuma. Palvadre tõi välja, et juunis ja juulis hakkas lokaalidel äri paremini minema, kuid august oli jälle kehv kuu. „Lisaks koroonale on see, et turistide voog on ära langenud. Praegu pole suurimaks probleemiks palgasurve, vaid et kõrged üürid tuleb ära maksta. Pole ju saladus, et paljud kohad, nende seas legendaarne Karja kelder ja Paar veini, on juba kinni pandud," nentis ta.

Ettevõtja lisas, et Tallinki raskused peegelduvad kaudselt ka pubide maailma. „Kui inimesi ei tule Eestisse, siis on käivet raske tekitada," lisas Palvadre.

Eelmisel nädalal teatas politsei, et piirab alates 29. augustist öist alkoholimüüki Harjumaal ning alates 31. augustist Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Põhja prefekti korraldusega keelatakse alkohoolsete jookide jaemüük Harjumaal ajavahemikul 23.00-06.00.

Õiguskantsler Ülle Madise leidis aga, et kui alkoholimüügi piirangu korraldust ei toimetatud alkoholimüüjale kätte ning avaldati üksnes massiteabevahendites, saab see jõustuda kõige varem 10 päeva pärast. Seejärel teatas PPA õigusbüroo juhataja Aare Hõbe, et teavitused on kohale toimetatud. „Õiguskantsleri hinnang puudutas piirangust teavitamist ning pärast selle saamist edastas politsei täna täiendavalt ka elektroonilise teavituse Põlva-, Valga-, Võru- ja Harjumaa ettevõtjatele, kes majandusregistri andmetel tegelevad alkoholi jaemüügiga toitlustuskohtades," ütles Hõbe. „Teavitus saadeti registrisse märgitud kontaktidele ning loetakse sellega kätte toimetatuks."