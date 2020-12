Nimeta baari omanik: piirangud kehtestati, aga kuhu jääb riigi abi?

„Sügisel on piirangud läinud kogu aeg hullemaks," lausus ta. „Normaalsel ajal olime lahti 3-4ni öösel. Kevadel oli kaks kuud piiranguid. Suvel hakkas juba natuke paremaks minema. Sügis tuli jälle uute piirangutega."

Ei tea, palju neid kohti veel üldse on Tallinna vanalinnas järgi jäänud, lausus ta. Peppersack, Gnoom, Karja Kelder ja Maikrahv on suletud. Umbes 40 protsenti vanalinna toitlustusasutustest on oma uksed sulgenud.

„Kella 12st 10-ni lahtiolekuaja vähendamine võtab ära võib-olla veel 40-50 protsenti käibest," rääkis ta. „Sellest etteteatamise aeg oli jälle väga lühike."

Kui piirangud on läinud aina karmimaks, siis samal ajal pole valitsuselt tulnud mitte mingisuguseid abimeetmeid.

„Oleme saatnud järelepärimisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse kui ka rahandusministeeriumisse, aga mitte mingisugust vastust pole tulnud," rääkis ta. „Kui kevadel oli teatav abipakett toitlustusettevõtetele olemas, siis sügisel pole valitsuse poolelt tulnud mitte mingit abi. Toitlustusettevõtted, restoranid ja baarid on maksnud aastate jooksul märkimisväärse summa riigieearvesse. Riigil peaks olema ka mingisugused kohustused piirangute seadmisel, et abistada seda sektorit."

„Eks me homme istume töötajatega ja arutame, mis me teeme," lausus ta. „Inimeste palkades saab kokku leppida, aga kõige suurem kulu on rent."