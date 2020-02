Nissani eksjuhi uus elu eksiilis: iga hetk tuleb oma elu pärast hirmu tunda

Tema peamine eesmärk on võidelda süüdistustega, mis talle on esitatud. Nende kohaselt kasutas ta Renault ja Nissani liitu juhtides ettevõtte rahasid oma isiklikuks tarbeks. „Ma räägin siin oma maine eest võitlemisest, oma pärandi eest võitlemist ja oma õiguste eest võitlemisest,” õigustas Ghosn. „Ma pole kunagi olnud nii motiveeritud, kui ma olen praegu,” lisas ta.

Küsimuse peale, kas ta ei peaks kellegi ees vabandama selle eest, et ta sellisel moel Jaapanist põgenes – eralennuki pardal helitehnika kastis – läksid Nissani eksjuhi silmad suureks: „Vabandama? Mille eest? Kelle ees? Nissani? Renault?”

See, et endine Ghosn on olnud sunnitud oma kodumaale naasma nendel asjaoludel, on omamoodi saatuse keerdkäik, kuna ta ise on juba pikalt pidanud end pigem maailmakodanikuks, kel on kodusid erinevates maailmaotstes ning passe erinevatelt kontinentidelt. Kõik tema neli last kasvasid üles Pariisi ja Tokyo vahel pendeldades, kuni nad läksid Stanfordi Ülikooli. Ükski neist ei räägi araabia keelt.

„Sellest ajast peale, kui ma hakkasin tööl käima, on see pikim periood, mis ma Liibanonis veetnud olen,” tõdes Ghosn. Täna on riigis, mis kunagi pani tema näo postmargile, võimust võtnud vägivaldsete protestide lained, mille käigus nõutakse Liibanoni seniste võimukandjate taandumist. „Carlos Ghosn on üks neist,” teatas ühest hiljutisest protestist osa võtnud 21-aastane tudeng Ahmad Jammoul avalikkuses.

Seepeale pidi Ghosn läbi pressiesindaja teatama, et ta ei kuulu Liibanoni võimukandjate hulka ega oma riigis mingit poliitilist rolli ega ka plaani seda saavutada. Liibanoni naasmise ajastus ei saaks Nissani eksjuhi jaoks olla kehvem. Pärast Jaapanist põgenemist jõudis ta riiki, kus pangandussektor on kriisis, mistõttu on pangad piiranud inimeste ligipääsu oma rahale, sealhulgas välisülekannetele.

Ghosn on asunud läbirääkima Hollywoodi agendi Michael Ovitziga, et müüa oma eluloo õigused filmi- ja telesarja jaoks. Sellega tahab ta rahastada oma kohtuvaidlusi. Kuigi tema nime on välja hõigatud ka Liibanoni energiaministri kohale, kinnitab ta ise veelkord, et tal pole mingit huvi Liibanoni poliitika vastu, pigem tahab ta sellest eemale hoida.

Samas on ta väga kirglik nende probleemide osas, millega Liibanon praegu silmitsi seisab. „See mõtlemine, et Liibanoni probleemidele ei ole lahendust, ma ei usu seda,” on ta veendunud. „On küll lahendus, kuid plaan tagab vaid 5% edust, olulisem on see, kuidas seda ellu viiakse. Täpsemalt sama on ka ettevõtluses,” märkis ta.