Nobe soovib koguda raha elektriauto homologeerimiseks

Täna algab Nobe elektrisõidukite Indiegogo ühisrahastuse kampaania. Eesmärk on koguda 100 000 dollarit elektriauto homologeerimiseks, mille tulemusena saab kanda autod Eesti liiklusregistrisse ja Nobe saab numbrimärgi. Testimine viiakse läbi Belgia ettevõttes Mgineering.

Nobe tegevjuht Roman Muljar sõnab, et sõidukite prototüübid on nüüdseks valminud ja järgmine samm on saata sõidukid testimisele. Belgias kontrollitakse globaalse autotööstuse standarditele vastavust, muuhulgas viiakse läbi ohutus- ja pidurduse kontrollid, vaadatakse tulede nõuetele vastavust ja palju muud.

“Meie eesmärgi täitumisel saame liikuda suure sammu oma unistusele lähemale ja käivitada Eesti esimene kodumaine autotehas. Loodame toota esimesed kodumaised elektriautod 2020. aasta kevadeks," lausub Roman Muljar.

Toetamiseks tuleb end registreerida Indiegogo platvormil kasutajaks. Kampaania kestab 15. juulist 29. augustini. Rahastusvooru eesmärgi, 100 000 dollarit, mittetäitumise korral kantakse summad täies ulatuses tagasi.

“Kõik projekti toetajad saavad tänutäheks Nobe kõige esimesele autole oma ees- ja perekonnanime. Toetada saab summas 20 või 100 dollarit ja summa suurusest oleneb ka nime suurus sõidukil. Kui nimesid laekub rohkem, kui ühele autole mahub, siis ehitame lihtsalt ühe auto juurde. Kõik toetajad võivad julgelt tulla tehasesse Nobe autot uudistama," lisab Roman Muljar.