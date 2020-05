Nõgene: on elementaarne, et Eesti suurim ettevõte jagab riigiga nii rõõme kui ka muresid

Tallinki juht Paavo Nõgene lükkab ümber vahepeal lendu lastud kumu, nagu poleks Tallinkil tagatisi anda, sest kõik laevad on juba panditud. LHV omanik Rain Lõhmus vihjas laenupakkumist tehes, et Tallinkil pole vabu tagatisi. Miks ikka on praegu keeruline likviidsusabi saada? Kas laenulepingusse tuleb ka punkt, et niikaua kui Tallinkil on riigi laen, ei hakata riigifirma Tallinna Sadama konkurendiks ehk linnahalli omaenda sadamat ehitama?