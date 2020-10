Nokia hakkab Kuule kõigi aegade esimest mobiilivõrku ehitama

Nokia eesmärk on viia Kuule niinimetatud neljanda põlvkonna andmeedastustehnikat, vahendab Helsingin Sanomat.

Kui Nokia on oma projektis edukas, on ettevõtte sõnul tegemist esimese korraga, kui Kuul või mujal kosmoses selline andmevõrk tööle hakkab. Nokia teatel on võrgu eesmärk „näidata teed inimese püsivale kohalolule Kuu pinnal”.

Nokia eesmärk on, et võrku saaks hakata ehitama ja arendama Kuu tingimustele sobivaks 2022. aasta lõpupoolel.

Võrk teeb võimalikuks mitmete andmeedastust vajavate rakenduste kasutamise. Selle abil suudetakse muu hulgas edastada suure eraldusvõimega pilti ja reaalajas orienteeruda, lubab Nokia.

„Need kõik kommunikatsioonirakendused on keskse tähtsusega inimese pikaaegse kohalolu seisukohalt,” öeldakse Nokia teates.

Võrgu abil saavad astronaudid näiteks omavahel juhtmeta sidet pidada ning juhtida erinevaid roboteid ja andureid.