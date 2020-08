Nõmmele hakatakse oktoobris spordihoonet ehitama

Nõmme gümnaasiumi kõrvale rajatava spordihoone valmimine on planeeritud järgmise aasta augustisse ning koolile ja kogukonnale kasutamiseks 2021. aasta septembrist, teatas Tallinna linnapea Vadim Belobrobtsev vastuseks volikogu liikme Õnne Pillaku arupärimisele, kui kaugel on spordihoone ehitus.

Abilinnapea selgitas, et praeguseks on ehitusprojekt valmis ja läbinud ka ekspertiisi. Ehituse algus on planeeritud saabuvasse oktoobrisse.

Ehituse projekti eelarve on koos käibemaksuga 3 690 000 eurot. Praeguseks on kulutatud 170 505 eurot ilma käibemaksuta projekteerimiseks, elektrilevi liitumiseks on eraldatud 46 055,92 eurot ja kõnniteede projekteerimisele on kulutatud 17 250 eurot.

7. septembriks selgub ehitaja ja omanikujärelevalve pakkumused ning peale menetlust ka lepingumaksumused. Ehituse eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta 2,3 miljonit eurot ja omanikujärelevalve loodetakse saada 50 000 euro eest, millele lisandub käibemaks.