Noor naine mässis end elukaaslase pärast 50 000-eurosesse kiirlaenuvõlga

Noor naine, kes oma isikut avaldada ei soovinud ning keda loos nimetame Kaisaks, algatas eraisiku pankroti, sest kiirlaenude võtmisest sõltuvusse jäänuna paisus tema laenumull ligi 50 000-euroseks.

"Kuna mul polnud ühtegi laenu maksehäireregistris, oli väga lihtne saada uusi väikelaene. laenuandjate hulgas olid Coop Pank, Inbank ja mitu SMS-laenufirmat," rääkis Kaisa, kes leiab, et tema suurim viga oli see, et ta vaikis oma probleemidest ja püüdis lähedastele välja näidata, et kõik on korras.

